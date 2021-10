Luis Rosario

Te quiero hacer una pregunta: fuera de los mensajes que cuelgan en las redes sociales, frecuentemente de dudoso y negativo contenido, ¿Qué otra cosa lees tú: periódicos, libros o revistas? Parodiando un refrán, se podría decir: Dime lo que lees y te diré quién eres.

Los libros y revistas no ladran ni muerden. Más que considerarlos peligrosos enemigos, son recursos muy útiles para domesticarnos, hacernos más humanos. Nos ayudan a comprender la vida.

Pues bien, quiero presentarte una excelente revista que se sale del montón, no apta para cardíacos debido a su profundo contenido. Una revista que profundiza en el pensamiento humano y cristiano. Si lo que te gusta es la filosofía de la bachata de cabaret y te conformas con la música de calle que genera alocada histeria colectiva, no sigas leyendo. Esto no es para ti, búscate otra cosa.

Deseo hablarte de la revista Raíces, dirigida por gente que ha tomado en serio la capacidad racional que cada ser humano ha recibido como un regalo con el don de la vida. Porque Raíces está diseñada para pensar y aprender a pensar. Raíces no está fácil.

Lo bueno del caso es que esta revista no sólo lleva el nombre de Raíces, sino que tiene como meta ahondar en la realidad y así motivar un pensamiento encarnado, sumergido en la tierra dominicana, al estilo de las raíces de los árboles. Esta revista está abierta a un pluralismo de pensamiento, respetando la diversidad que nos rodea, para sacar lo mejor de cada pensamiento humano presente en el variopinto fenómeno social.

La intención de Raíces no es sólo contemplar la realidad social, sino motivar a su transformación, con los valiosos aportes que brinda a sus lectores. Acepta así el desafío que lanzaba Carlos Marx en la tesis número once sobre Feuerbach. Este ídolo socialista afirma allí que los filósofos, a través de la historia, no han hecho más que contemplar e interpretar la realidad, pero que lo importante es transformarla. Y en esta realidad dominicana hay tanto que transformar.

La revista Raíces ha hecho un compromiso para que esa transformación no sea alocada, sino que corresponda a una línea de pensamiento cristiano. Ese es su gran aporte a esta sociedad que, desde hace tiempo, ha venido coqueteando con un proceso de desacralización inadecuadamente orientado, al margen de las raíces cristianas que le sirvieron de cuna, tentada así a empantanarse en un secularismo laicista.

Esa es Raíces, una revista que desafía a despertar el pensamiento crítico dentro de una visión cristiana del mundo. Es un remedio para curar de raíz el vacío filosófico actual, alimentado por una tecnología sin cerebro, que empuja al ser humano a convertirse en un robot.