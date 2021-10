El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Si va en Primera Clase: “¡Míralo, gastándose los cuartos de mis impuestos!” Si no va en primera: “Eso es populismo; un presidente no debe viajar en clase económica”. ¡Ajá!

2 ¿Será cierto que montaje y transmisión del discurso en la escalinata de Palacio, costó más de $23 millones? Entonces, ¿cuánto habrá costado TODO lo de Nueva York?

3 Dice Amarante Baret, que este es un gobierno de riquitos. Quizás lo dice porque nadie en el PLD se hizo rico…

4 Por reciprocidad y agradecimiento, ¿le ofrecerá Margarita a El Penco la candidatura vicepresidencial? Por demás, le sugiero buscar un buen estratega antes de su próximo discurso.

5 ¿Cuántas escuelas se han construido luego del 4%? ¿Cuántas se hicieron en solares sobrevaluados? ¿Cuántas presentan vicios de construcción? ¿No hay responsables?

6 Las autorizaciones para importaciones ya no serán decisión única del ministro de agricultura. Tras lo que hizo con el arroz, le nombraron una comisión.

7 Los de Asohuevo piden a gritos que les dejen importar pollitas reproductoras livianas. Dicen que un oligopolio lo impide. (¿?)

8 Tras descubrir que la razón de las alzas de los productos de la canasta básica es que los haitianos ilegales se lo comen todo, Antonio Marte califica como futuro ministro de economía.

9 Medio Santiago sabía por dónde se movía El Cirujano, menos nuestros (cuando quieren) eficientes organismos de seguridad. No hay peor ciego…

10 Procurador suspendido; tres fiscales bajo interrogatorios y luego renunciantes. Algo olía mal por los predios judiciales santiagueros…

11 Resulta sospechoso que aún no se hayan revelado las identidades de los tres cadáveres baleados e incinerados dentro de un vehículo, en un monte del este.

12 A mediodía del viernes pasado, desde Santo Domingo hasta Santiago no había una sola mesa disponible en ningún restaurante… ¡en ninguno! ¿De dónde sale tanto dinero?

13 Original y efectiva la campaña-concurso para lanzar el refresco Red Rock, sabor misterioso. Felicitaciones.

14 La agencia de Carlitos Azar está de fiesta con todos los premios ganados por su campaña “El lado positivo”. Bien merecidos.

15 Por más que me interese el tema, si el conferencista comienza dando la bienvenida “a todos y a todas”, me levanto y me voy.

16 El local de nudistas que cerraron en San Juan de la Maguana no podía tener un nombre más adecuado: La Para.