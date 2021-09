Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Debemos valorar el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país para que la población conozca y tenga acceso al derecho de la información pública. Hemos conocido en muchas partes de América Latina las dictaduras y una de las primeras tareas de las dictaduras es no informar públicamente. Hemos avanzado en América Latina pero hemos caído al mismo tiempo en el desorden sin control. Derecho a la información? Sí, pero derecho a la verdad. Hay muchas informaciones. Hay que preguntar hoy: Cuáles son las fuentes?. Tómese el tema del aborto. No se informa todo lo que hay que decir sobre el aborto. Se habla, se proclama el derecho al aborto. ¿Y el derecho a la vida de los no nacidos? ¿Qué dice la medicina, etc.? He tocado solo unos puntos. El derecho a la información pública entera, es un derecho. No queremos que haya dictadores políticos, pero tampoco dictaduras públicas de algunos que quieren imponerla. La información pública es un derecho a la libertad.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.