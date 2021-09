Mediatismo cómplice

Ricky Noboa

El alimento de la dignidad es la honradez. En una sociedad como la nuestra donde los ideales se negocian, la lealtad se traiciona, la inconducta y el saqueo de los recursos del Estado, se justifica en la opinión de voces mediatizadas sin credibilidad hablando de valores que no practican, de patriotismo en detrimento de la Soberanía, de hombría con desviaciones de genero conocidas, el lavado de activos y la complicidad que fomenta una sociedad sin paradigmas; promoviendo el desgaste moral producto de la mayor crisis y el mayor reto que tenemos por delante. Sus opiniones en los medios se mantienen en las denuncias pagadas y las difamaciones compradas. Hasta hace poco no usaban corbatas finas y hoy esas corbatas son baberos de expresiones adulonas e incondicional servilismo. Es la nueva camada delincuencial, comerciantes de la desinformación. Pregonan hacer Patria sin país, porque un país sin verdad no tiene libertad, víctima de la dictadura de la mediatización. Luchemos por construir con la verdad un capital social y moral para lograr un mejor futuro a la sociedad dominicana. Desenmascaremos con transparencia esa complicidad mediática al servicio de la corrupción y de sus propios intereses.