Las implicaciones

La Operación Falcón es de persecución a los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, pero tiene algo más: implicaciones políticas.

No es un grupo que vende drogas y compra lujos e invierte en diversas actividades de comercio, sino que figura un funcionario del gobierno.

El ministerio público se ocupa de poner esa situación en contexto y revela que los recursos del entramado financiaron campañas.

Uno piensa que es una acusación muy apresurada y que debe acreditarse con informaciones más detalladas. Por ejemplo, los candidatos que se beneficiaron y las curules conseguidas.

Prontamente un decreto del Ejecutivo suspendió a Juan Castro Maldonado, lo puso fuera del gobierno y estableció distancia política.

El presidente Abinader hizo más, pues aprovechó la oportunidad para reiterar su política de no impunidad: No hay vacas sagradas, y el que la hace, la paga.

¿Cierra el pronunciamiento, la declaratoria, el capítulo? Evidentemente no. Antes de Castro Maldonado ser del gobierno, fue del PRM, y si financió campaña, no fue de la administración, sino del partido.

El ahora sujeto fue recibido como héroe y el acto fue emotivo, porque fue familiar, y ese valioso dirigente de otra organización, que era perfumado, no puede considerársele ahora apestoso.

La culpa no es del transfuguismo, es del negocio de las drogas, pero da una alerta que no puede pasarse por debajo de la mesa.

Reciente fue un diputado detenido en Miami y que fue un cuadro político crucial, no solo en su demarcación, sino en la provincia de Santiago.

¿Hizo el PRM entonces una introspección que sacara a flote las vinculaciones y repercusiones de un escándalo de dimensiones internacionales y del que se – cree -- deriva este?

Que se sepa, no, y de haberlo hecho, ese ruido no hubiera pasado desapercibido. No es que llovió de nuevo, sino que estos lodos son de tierra mojada por el anterior aguacero.

Lo de caso aislado, personal, tampoco vale, pues el malestar es tan grande que contagia, y los contagios no se curan con vacunas.

Las cepas mutan, se reproducen, y eso podría estar ocurriendo con el narcotráfico y la política.