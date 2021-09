Solo el pie y quiere la mano

Orlando Gil

Los llamados partidos pequeños que se cobijan bajo la divisa de Fopppredom, están más atentos a los detalles que los grandes.

Vieron entrejunta la puerta del Diálogo y se colaron, asumiendo algo que no se sabía: que las oportunidades que antes se pintaban calvas, ahora gordas.

Observaron inteligentemente cierta dispersión en la primera cita, y aprovecharon para introducir un tema de su interés.

Una feliz coincidencia que la convocatoria fuera hecha en momentos en que la Junta Central Electoral daba a conocer sus reparos a la legislación de partidos y de regimentación electoral.

Igual que una comisión del Congreso Nacional había hecho lo propio y procedía a someter correcciones de importancia.

Esta columna había señalado que la ocasión era propicia para convertir las dos leyes en una reforma, y que en vez de discutir doce, decidir sobre trece.

Eso fue lo que hicieron, y resultó que además de oportunos, oportunistas, pues trazaron pautas, viniendo desde fuera, y ejercieron un liderazgo que era insospechable.

Como el entendimiento no es cosa de un día, y la audacia no está prohibida, no van a cesar en sus intentos de que las fichas giren a su alrededor.

Con ese propósito hubo una junta de fin de semana entre los suyos, pero a la que asistieron organizaciones de rango superior y que se suponen no están bajo su influencia.

El PRM no fue, pero sí el PLD, y parece que movido por la curiosidad del gato. Como iban a tratarse unas sugerencias de procedimiento que serán llevadas a la próxima tenida, quiso evitarse sorpresa.

Habrá que ver con qué viene Fopppredom el 15 de este mes, cuando se vean la cara de nuevo, pero es evidente que el sector pretende que su sardina esté cerca del fuego.

Se sabe en lo que está el burro, pero no el que lo apareja, y si el convocante y el mediador permitirán que tomen por asalto el escenario e impongan situaciones.

Aunque no hay dudas de que ese protagonismo tendrá repercusiones, y no en el desempeño o en el resultado, pero si en el ánimo del colectivo.