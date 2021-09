Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Podemos encontrar por ejemplo en nuestros lemas nacionales, personales, expresiones muy hermosas. Se puede incluso ha­cer lo que hace mucha gente: abrir la Biblia y la Palabra de Dios en un tex­to que le llame la atención. Quiero referirme que no basta tener textos, tener referencias de este tipo, no basta leer. Hay que practicar. Ustedes y yo lo sabemos. Lo que les recorda­mos es leer y practicar. Practicar lo que deci­mos. Pacticar aquello que proclamamos. Vale volver a repetir con Jesús “hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen”.

Que nosotros podamos decir -soy alegre- por ejemplo y lo práctico porque soy alegre, lo digo y lo hago. Y el tema de los valores? Seamos honestos - soy honesto, lo digo y lo hago, práctico la honestidad - Y así de todos los valores. Leamos, digamos prediquemos y practiquemos.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos..