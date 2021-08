J.C. Malone

Los Estados Unidos arrastraron a la Unión Europea cuando marcharon sobre Kabul, occidente completo fue humillado en Afganistán. Estados Unidos y Europa superan a todos los pueblos del planeta, dice la propaganda, pero no supieron leer al pueblo afgano, nunca tuvieron aliados, todo fue teatro.

Los mas sofisticados servicios de inteligencia del planeta no advirtieron lo que pasaba hasta que fue muy tarde. El conocimiento europeo-estadounidense sobre conducta humana, sicología, espionaje, contra espionaje e inteligencia funciona estupendamente en Hollywood, pero fracasó estrepitosamente en Afganistán. Luego huyeron despavoridos, dejando atrás a quienes los ayudaron. Si los especialistas leyendo conductas humanas no leyeron lo que había, ¿cómo leeremos nosotros a los refugiados afganos? Si aquellos “soldados” que “entrenamos” nunca fueron “soldados”, ¿cómo sabemos si todos estos refugiados son realmente refugiados? Los europeos no quieren recibir refugiados afganos.

La reputación, confianza y credibilidad europeo-estadounidense fracasaron, Occidente colapsó en Afganistán..