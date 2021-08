Luis: la tecla y el avispero (¿)

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Aun fuera con la mejor intención de “blindar todos los avances democráticos conseguidos en el pais”, creemos que el presidente Luis Abinader se arriesgó al plantear tan temprano - con diversos frentes abiertos y los muchos retos que tiene por delante- que propondría este año una reforma a la Constitución, porque, el solo tocar esa tecla, de inmediato lleva a muchos a pensar en dos elementos que no ayudan a la tranquilidad institucional y a una gobernabilidad sin sobresaltos: la reelección presidencial y la “habilitación “de Danilo Medina(¿) . La sospecha de que el anuncio presidencial en el marco de su primer año de gestión pudiera abrirle una brecha a una u otra o, incluso, a ambas – con referentes nefastos y recuerdos tristes en la vida democrática del pais – justifican el levantamiento de un avispero político que, de entrada, llevaría a una distracción del Gobierno de sus tareas y responsabilidades fundamentales, en momentos en que la crisis sanitaria y económica que ha manejado con notable acierto todavía no toca fin. Hace un tiempo me adelantaron el dato de que Hipólito, quien ya solo le interesa mantener vigencia y controlar una cuota importante de poder, en un momento pasaría a presidir el PRM ahora en manos de Paliza, y que el objetivo, como ya adelantó algo, seria meter el brazo a favor de una eventual reelección de Abinader. Aunque este último ha afianzado su peso político en su partido y en el pais, se sabe que no tiene los votos necesarios para encaminar una modificación de la Carta Magna, y que lo más cerca de lograrlo sería con una alianza con el PLD-Medina, lo que, sin dudas, le acarrearía consecuencias demoledoras a la imagen del gobernante. Pero, quizá con miras a distanciar a Luis y a Leonel y procurar que se “baje la guardia “con los expedientes de corrupción del pasado gobierno, hay interesados -o “agradecidos”- trabajando el tema en ese sentido. De ahí las afirmaciones, no se sabe con qué leche (¿), de que Leonel era el seguro ganador de las próximas elecciones; que Luis no podría reelegirse - porque (Trump el último referente) “ningún presidente puede reelegirse en medio de una grave crisis” -, y que” la única forma de Abinader lograr una eventual repostularción seria en alianza con Danilo” (¿). Más avenenado no podría estar el regalo, en franco perjuicio de un Abinader exitoso, cuyo buque insignia ha sido el compromiso con la ética, la transparencia y la sanción a la corrupción. Sin castigo por sus hechos, sin una disculpa y una profilaxis en su cúpula, el PLD-Danilo no pueden aliarse con nadie ni dar la cara por largo tiempo (¿).