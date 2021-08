La mejor motivación

Daniel Johnson Benoit

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que va­yas”, Josué 1:9.

En un tiempo crucial para emprender las ta­reas de su liderazgo, Josué, el segundo al man­do en Israel para sustituir al líder Moisés, reci­bió esta motivación del mismo Señor.

La misión no era pequeña. Sin embargo, el llamado de Dios fue patente mediante su ineludible presencia. Josué debía ser valien­te y no desmayar, pese a la dura realidad. Tenía que confiar en su Dios. No hay mayor motivación en la vida de un creyente que las promesas de Dios. Sabemos que son fieles y verdaderas. Nos impulsan a seguir peregri­nado con fe en este mundo.