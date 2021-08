Jesús, ejemplo de amigo

Daniel Johnson Benoit

“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Pa­dre, os las he dado a conocer”, Juan 15:15.

Jesús, no sólo valoró la amistad, sino que dio ejemplo de ser buen amigo. Elevó la categoría de sus discípulos a la de sus amigos. Amor, in­timidad, cercanía, sinceridad, compañía y un largo etc.

¡El costo de la amistad entre buenos amigos! Es como un grato perfume. El aroma que per­dura a través del tiempo. Cuánto gozo da en­contrase con amigos con los que crecimos en la fe.

Jesús es el modelo del “amigo anhelado”. Él nunca falla. Siempre está ahí para nosotros. Su amistad es por siempre. Cristo puso el mayor amor, entregó su vida, nos eligió a nosotros.