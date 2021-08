Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Desde el año 25 --ha llovido bastante después de esa fecha-- sigue viva presente y actuante la figura de Lorenzo. ¿Quién fue Lorenzo, diácono? Servidor en Roma, servidor de los pobres que dio la vida por su fe y de qué manera, porque se conoce ya que fue asado en una parrilla, él sigue vivo después de tantos años porque por su testimonio sigue dando prueba de su fe.

Su testimonio, su amor a los pobres, su dedicación a los pobres, etc. Ya no está, pero dejó el testimonio de su vida. Dejó su amor, su dedicación, los bienes que daba a los pobres. Lorenzo no es solamente modelo para los diáconos de hoy, diáconos permanentes como él, sino para todos nosotros en el mundo, para que nosotros seamos generosos. Pasar haciendo el bien como Cristo.