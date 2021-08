Oposición fallida

Orlando Gil

gil@claro.net.do / @orlandogildice

Al cumplirse el primer año, el gobierno hace su recuento, acopia sus logros, y como una cantata les pone música y hace coro.

Este aniversario no solo fue un discurrir de la administración, sino también del país y de la oposición política.

No hay dudas de que todos no cuentan el cuento de igual manera, y si se le preguntara al universo del país, el balance no sería el mismo.

Vale preguntar, por tanto, los méritos de la oposición, un sector importante, y a rato decisivo, en una democracia de ejercicio pleno.

Los partidos, vistos como entes individuales, consiguieron posicionarse, pero entre sí y en referencia a órganos públicos.

El caso de la Fuerza del Pueblo que le ganó una batalla a la Junta Central Electoral, que lo había colocado en el nicho de los grupos minoritarios, siendo corregida por el Tribunal Superior Administrativo.

Situación que también favoreció de manera sorprendente al Partido Revolucionario Dominicano, que no entró en la lisa, pero al que la categoría de mayoritario le llegó vía delivery.

Los demás partidos pequeños no subieron de nivel, pero se sintieron halagados con el fallo, pues el resultado fue a instancia suya.

El Partido de la Liberación Dominicana todavía se mantiene coleteando con el Noveno Congreso, y habrá que ver al final en que termina el afán.

No es una siembra de ciclo corto, por lo que debe aguardarse un tiempo y observar la salud de la planta y lo provechoso del fruto.

Ahora bien, sea porque cada cual estuvo atento a su cartón, o porque el régimen cuenta con buen auspicio, la oposición no ganó terreno político.

El 2024 es como el monumento de Santiago que de cerca se va más alto que a distancia. Ningún oponente corre libre en la pista, ni por el carril de adentro ni de afuera.

Oposición de palabras sobra, pero falta en la correlación de poder. No impide ni obstruye el accionar oficial.

Las cámaras es el mejor ejemplo. Protestan los préstamos que se suceden con frecuencia pasmosa, pero no tienen medios para evitar el despropósito.

Oposición fallida sin duda.