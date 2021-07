Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Destaquemos hoy como el Día Mundial de la hepatitis ha si­do creado para luchar contra esta enfermedad, para crear fundaciones, sociedades y patronatos que ayudan a los que sufren de hepatitis y para poder apoyar a vencer es­ta enfermedad. Acentuemos que la hepati­tis no solamente hay que luchar contra ella cuando llega, sino que hay que luchar para que no llegue. De hecho hay que recordar que hay hepatitis que vienen de la familia. Si un padre comete excesos en el alcohol; -utilizar vino o alcohol no es pecado, en el exceso está el pecado -, una de las conse­cuencias del exceso de ese pecado es, que trae hepatitis. ¿La cirrosis hepática de dón­de viene? Cuántos hay que tienen cirrosis hepática porque sus padres cometieron ex­cesos. Por eso el combate contra la hepati­tis, al celebrar el día mundial, ha de comen­zar otra vez con la familia.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.