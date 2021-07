La discriminación

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

La palabra discriminación está sobre el tapete más que nunca. Una discriminación de razas, discriminación racial. Hay una discriminación de poderes, de riquezas, que recibe diferentes nombres. Pero hay discriminación en este sentido, de que hay personas que han optado por un estilo de vida y se sienten discriminados, por qué hay personas que no están de acuerdo con ellos. Hay que respetar esos estilos de vida, siempre hay que respetarlos. Dios los respeta con tal de que tú no seas malo. No puede haber libertad para matar, pero hay libertad para escoger. No hay libertad para hacerle daño a los otros, pero hay libertad. Lo que pasa muchas veces es, que los que se sienten discriminados, son discriminadores, también discriminan al que no está de acuerdo con él y dicen que lo desprecian.