Talento de los jóvenes

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Una de las tareas de la vida, tanto las familias, como las escuelas, cómo los grupos en los que los jóvenes están, es descubrir los talentos que tienen. Hoy es el Día Mundial de las Habilidades de los Jóvenes.

Un joven que dice “yo no tengo talentos” está diciendo una mentira, porque él tiene talentos. Mejor diga: “Yo no he descubierto mis talentos. En mi casa no me ayudaron a descubrir mis talentos, ni en la escuela, ni la vida”.

Todos tenemos talentos. Cuáles son tus talentos? Es una pregunta que hay que repetir muchas veces,. Por eso, nadie tiene que sentirse envidioso de nadie. Tú tienes el talento de cantar y yo tengo el talento de declamar, tú tienes el talento tal o cual y yo tengo otro talento y no me siento envidioso de ti. Tenemos talentos diferentes. Por eso propiciamos los talentos y sintamos nosotros la estima por los talentos que tenemos y no nos sintamos que bajamos la estima porque no tenemos talentos. Valoremos lo que tenemos y bendigamos a los otros por los talentos que tienen y así el mundo se complementa. Somos todo un mundo con talentos pero con diferentes talentos. Hsta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.