ANABELL MARTÍNEZ PULINARIO

La responsabilidad compartida debe ser una de las primeras cosas que los ciudadanos de República Dominicana deben entender y asumir si quieren terminar con la pandemia del covid-19 ya que no es solo trabajo del gobierno hacerse cargo de to­do, los ciudadanos también deben cumplir con su parte.

El aumento de casos que recientemente se ha visto en el país se debe a una relajación exponencial de al­gunos ciudadanos que indiscriminadamente se han dedicado a el”teteo” como es popularmente llamado sin pensar en las consecuencias que esto les pueda traer no solo a ellos como individuos, si no, a toda una sociedad con la que conviven diariamente y a la que también estas acciones les afectan.

La falta de entendimiento de las responsabilida­des de cada uno como miembros de la comunidad ha llevado a una situación de retroceso de la que al­gunos solo quieren culpar al gobierno, quejándose por el estado de emergencia, toque de queda, por la vacuna… en fin todo les parece mal y no apor­tan nada, ni siquiera pueden mantener el distancia­miento social, ni usar correctamente las mascari­llas, pero aun así todo es culpa del gobierno.

El entendimiento de que esta es una situación nue­va para todo el mundo y que se ha estado manejando sobre la marcha es algo que también falta, sabemos que ya hace un año del inicio de la pandemia , que aún no se ha encontrado la manera de eliminarla por completo para volver a la normalidad y que las medi­das tomadas aún no acaban con esta situación y por ende sabemos que estas no son perfectas , pero es me­jor seguir las recomendaciones y mantenerse lo más a salvo posible que tirarse a las calles para exponernos a un virus que podría ser mortal para muchos.

Entender que nosotros mismos en conjunto debe­mos aportar con nuestras acciones diarias para lograr un manejo y mejor control de la pandemia es indis­pensable, porque, si no, nadie podrá defendernos.