Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Este término “básico” hemos de retomarlo y volverlo a muchas realidades de la vida que son básicas. El comer es básico en la vida. Es básico porque para poder vivir hay que comer y alimentarse adecuadamente. Básico es el amor. Una persona que le falta amor, que no ha recibido amor de niño, le falta lo básico, lo fundamental, clave: la familia es básica.

Se ha creado el Día Internacional de las Familias para todos los países del mundo. Es el Día Internacional porque es básico. Podrán intervenir mentalidades liberales, cómo se le quiera llamar, pero lo básico no se puede negar. Cosa básica es no matar, es básico, No robar es básico en la vida. Volvamos la mirada a la palabra básico y hagamos la pregunta seriamente: “Qué es lo básico”? y las personas que no hablan de lo básico no se le pueden llamar ignorantes, pero son superficiales. Hay cosas en la vida que están a través de todos los tiempos, todas las edades y todos los pueblos. La familia es algo básico, como fundamento de la sociedad.