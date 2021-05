Deligne apunta a resolver

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Aun con la poca disponibilidad de recursos y la situación especial de pandemia en la población que heredó el gobierno de Luis Abinader, desde el ministerio de Obras Publicas se dan señales de que el titular, Deligne Ascención, pudiera ser un buen funcionario y que junto al equipo que le acompaña dejaría una impronta en la importante institución oficial. Hay casos críticos en materia vial y de caótico desenvolvimiento del transito en la capital que no esperan más y que, por su gravedad, ameritaban que un nuevo gobierno comenzara a trabajar en la solución al día siguiente de instalado. No fue así, pero como siempre es mejor tarde que nunca, alienta que el funcionario anuncie que esos puntos infernales para automovilistas y transportistas que convergen en los mismos, ya están identificados y en la mira de Obras Públicas para “entrarle” en poco tiempo. El ingeniero Deligne habló de la situación que se da en horas pico – y en cualquier momento- en la avenida 27 de febrero con Luperón, en la Plaza de la Bandera; en la 27 con Isabel Aguiar, en el punto anárquico conocido como “pintura”, al comienzo del 6 de noviembre, así como en la Kennedy con Luperón y de la Circunvalación de Baní. Ojalá todo eso, que es urgente y vital, se hubiera hecho ayer, 15 o 20 años atrás, cuando ministros de otros gobiernos lo anunciaron, pero de ahí no se pasó. Por ejemplo, lo de la solución del caos a nivel de Plaza de la Bandera y Pintura con 6 de noviembre lo anunció Diandino Peña desde cuando pasó de Administrativo de la Presidencia a Obras Publicas, en la primera gestión del doctor Fernández. ¿Y la circunvalación de Bani, por cuántos gobiernos no ha sido anunciada la importante obra? Ya, por fin, se ven equipos trabajando y hay movimiento de tierra. Como hay la realidad del poco dinero y el anuncio de muchas obras por el Gobierno, tranquiliza que Deligne aclara que “todo lo que se hace tiene partidas en el Presupuesto”, como serian los casos de los puntos críticos referidos. Ahora, en lo que llega la solución definitiva, hay cosas que se resuelven sin dinero, solo con control y orden. Ejemplo de Baní, donde no hay razón (salvo presión del comercio) para que se permita el parqueo de vehículos a un lado de las dos calles principales de entrada y salida de la ciudad, ni para que las guaguas vayan parándose a dejar pasajeros por el lado derecho de la vía, obstruyendo a los demás (¿). ¿No hay un ayuntamiento que regule? Por la idea de que el ministro Deligne marque diferencia, muchos esperan que sea el “padrino” para rescatar del abandono la carretera Ocoa-Constanza, de gran potencial ecoturístico.