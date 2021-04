Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

El PRM y el PLD comparten una discapacidad, y no lo saben: no poder caminar y masticar chicle al mismo tiempo. El padecimiento no se cura con remedios caseros, pero sí puede disimularse con un poco de empeño. Como andar lento y mover poco la boca. La reelección planeó sobre el PRM en la reunión del pasado domingo, y de una vez, ya lunes, le salieron al paso, olvidando lo principal. Que tiene independencia de vuelo e instrumentos propios, y que ni siquiera necesita aire de la naturaleza, pues se auto-gestiona. La modificación de los estatutos es una tarea pendiente, o en la que se viene trabajando desde hace tiempo. El cuerpo de normas nuevas ya está listo y pronto será entregado a los organismos de dirección. Nadie sabía a ciencia cierta para qué se había convocado a la comisión política, pero se suponía que para algo importante. Como los dirigentes no pueden admitir ignorancia, hubo uno que declaró a la prensa antes de entrar a la cita que era para eliminar el impedimento de reelección. Ese no era el propósito, pero fue la sensación, porque la reelección fascina a todos. No solo al interesado y sus paniaguados, sino por igual a los medios. Interesante que en la ocasión se dieran dos situaciones que intrigan. El presidente Luis Abinader fue a cortejar al partido, diciendo entre otras cosas, que sin el PRM no fuera gobierno. La otra, de la misma naturaleza, fue el reconocimiento a Hipólito Mejía, sin que viniera al caso, pero conviene repartir caramelos para que se entretenga chupando. José Paliza, que es presidente del partido y ministro Administrativo, quiso borrar la pizarra con las manos. Anotó que el mandatario está dedicado a su trabajo, confirmando el ánimo. Estar dedicado al trabajo es hacer una buena labor que reditúe en el presente y también en el futuro, pues lo que se haga ahora, será zapata para un segundo mandato. El partido y el gobierno están ahora abocados a caminar, llevando adelante la administración, y masticar chicle, que es promover otro período.