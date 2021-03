Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Estamos a la puerta de la Semana Santa. Todas las Semanas San­tas y en esta también, he llama­do la atención de que miremos los personajes de Semana Santa.

Aunque nosotros no seamos cristianos practi­cantes, los personajes de Semana Santa nos ense­ñan. Judas, los apóstoles, el buen y el mal ladrón. Siempre he estado golpeado por aquel juez qué decía: “A mí no me gusta la Semana Santa porque siempre hablan del juez Poncio Pilatos. Poncio Pila­tos cometió una injusticia: no hizo lo que tenía que hacer. A mí me pasa lo mismo, pero yo en lugar de ir de ir a una Semana Santa me voy a una playa para no oír hablar de ese personaje Poncio Pilatos”.

Los personajes de Semana Santa, entre otras cosas que se pueden tener en cuenta, son lecciones. Cada uno es un capítulo para poderlo leer. Jueces: vayan a oír la Semana Santa y lo que se dice de Poncio Pilatos.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.