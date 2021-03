A modo de reflexiones

Ruddy L. González

El trabajo de periodista, de comu­nicador a tiempo completo, con participación diaria en dos pro­gramas, radio y televisión, más reuniones constantes como con­sejero y asesor en temas mediáticos e interins­titucionales, abruma. El bombardeo de infor­maciones que hay que procesar, sin pausa, sin desdeñar temas y/o situaciones, obligan a es­tar muy atentos para evitar confusiones que pu­dieran percibir otros que nos escuchan, nos ven, nos consultan. Son reflexiones del día a día. Re­flexiones obligadas que se convierten en norma de costumbre si uno pretende no ser un núme­ro de identidad más, a quien no le importe el entorno y viva solo para producir dinero y rego­dearse del aplauso obsequioso.

No hay mayor satisfacción y felicidad que cuando uno de mis chicos y/o mi esposa y/o un amigo, de esos de verdad, pide apoyo, ayu­da, para entender o socializar algún tema, para completar una asignación de la universidad o el colegio. Ese sentimiento de confianza sobre mis apreciaciones, sobre los conocimientos que me ha dado peinar canas, es la compensación fren­te a tanta hipocresía, que me ahoga, especial­mente de gente que pretende hacer creer que son auténticos. El año de pandemia, de cuaren­tena, de alejamiento del ‘mundo exterior’ a las cuatro paredes de la casa, han dado la oportu­nidad de un reencuentro sincero con la familia, con uno mismo. Me han dado la oportunidad de casi concluir de escribir mis libros. Mientras tanto, es imposible no volver la mirada obliga­da a la vacunación, la disputa sobre el aborto, el nuevo plan de seguridad ciudadana. La vida continúa, con la gracia y el favor de Dios.