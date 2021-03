Referéndum para las tres causales

Vinicio A. Castillo Semán

@VinicioSenador

La batalla por la vida y por el respeto al Artículo 37 de la Constitución dominicana se ha intensificado en los últimos días.

El Presidente Luis Abinader dijo una gran verdad: El tema de las 3 causales divide profundamente a la sociedad dominicana. Yo pienso que más específicamente es a la clase política a la que divide.

El Presidente también dijo esta semana que no va a imponer línea partidaria en este tema tan sensible a los legisladores de su partido PRM.

De manera correcta el Presidente Abinader ha respetado la Constitución que, en forma terminante, establece que los legisladores no están atados ni ligados en sus decisiones a líneas de nadie, más que del pueblo que los eligió.

La correlación de fuerzas en el Congreso indica que los legisladores pro vida de todos los partidos son obvia mayoría. Todo indica que se suprimirá el pretexto de las 3 causales cómo obstáculo a la aprobación y promulgación del Código Penal, tan esperadas por el pueblo dominicano, dejando el tema de las 3 causales para la posible discusión en una eventual Ley especial, que a mi juicio también sería violatoria de la Constitución por virtud al Artículo 37 de la misma.

Los partidarios de las 3 causales hacen actividades para presionar, recibiendo financiación extranjera, haciéndose cada día más evidente. En estas circunstancias la Primera Dama Raquel Arbaje hace una propuesta muy sensata y oportuna: Consultar al pueblo en Referendum si quiere modificar el Artículo 37 de la Constitución que inequívocamente protege la vida desde la concepción hasta la muerte.

En todas las sociedades desarrolladas el referéndum para consultar al pueblo sobre temas cruciales es la norma. Comparto plenamente propuesta de la Primera Dama. Es la vía democrática de discutir las distintas posiciones que se sostiene dividen la sociedad dominicana.

Si los llamados “liberales” o “progress” del patio se creen su mentira de que somos una pequeña “minoría de ultra derecha” quienes defendemos la Vida y el Artículo 37 de la Constitución, no tendrían objeción alguna en el referéndum consultivo al pueblo. Creo que el referéndum consultivo previo sería una prueba contundente de la opinión de este pueblo para reafirmar su condición de pueblo cristiano y su vocación en defensa de la vida, así cómo sería una reafirmación de los mecanismos democráticos y del fortalecimiento de la institucionalidad en RD. El referéndum consultivo iniciaría ese camino.

Por último, es de rigor resaltar que si el referéndum consultivo decidiere proceder a la modificación del Artículo 37 de la Constitución, tendría que ser seguido del proceso de reforma ante el Congreso Nacional, el cual no podría completarse sin otro referéndum, denominado aprobatorio, sobre el resultado final de la reforma, conforme lo ordena textualmente el Artículo 272 de la Constitución, por versar la misma sobre Derechos Fundamentales, como lo es el de la vida. Estoy seguro que con la ayuda de Dios, República Dominicana sabrá decir que no al aborto porque, no sólo es pecado capital, sino también, un crimen de lesa Patria y lesa humanidad.