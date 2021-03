Pablo McKinney

El asunto de tan grave es sencillo: Obras son amores y no buenos sermones, palabras.

Nuestros tres expresidentes y el mandatario actual han ex­presado, se han comprome­tido, y han afirmado y vuelto a afirmar su apoyo a las tres causales en el tema de la interrupción del embarazo.

Hay declaraciones, y en el caso de Me­dina hubo incluso un proyecto de Ley so­metido al Congreso sobre el asunto pero que, los legisladores peledeístas, tan “se­llogomígrafos” ellos en los mandatos de Medina y de Fernández, en esa ocasión, ¡vea Ud. qué vaina!, sospechosamente “enfrentaron” a su presidente, en una po­se de cinismo y relajo que el pueblo do­minicano no merecía.

Los cuatro señores han apoyado de palabras y proyectos fallidos el asunto en cuestión, sin embargo, a la hora de cumplir la palabra empeñada, aunque PRD entre 1998-2004, y el PLD entre 2004-2020 (Leonel y Danilo al frente) con sus aliados controlaron absoluta­mente todo el Estado (los tres poderes) el hecho fáctico y real es que NO las aprobaron. (Que el desorden sea con orden, oigan Uds., muy señores míos, que uno es tonto, pero no tanto, casi pendejo, -con Club y todo-, pero sin ex­cesos).

A pesar de las palabras, proyectos y controles de los señores, hasta este mo­mento todo apunta a que la salida para no ofender a Joseph Adolf Torquemada será festinar las tres causales con el cuen­to de no tocarlo en el Código que se dis­cute y dejarlo para después, es decir para nunca, incluyéndolo en una Ley Espe­cial… y una M que no es de martes.

Los dos PLD, en moradomedina o verdefernández, y el gubernamental PRM deben saber que “donde las dan las toman”, que el país nacional cam­bió, que una plaza “con el alma llena de banderas” sigue ahí, que a los señores Torquemada ya no les será tan fácil como en la Inquisición seguir quemando muje­res en sus hogueras, o dejarlas morir en un hospital. El país cambio. El futuro fue ayer. Si bien es cierto que estos Torque­mada modernos “tiran a quemar” desde sus hogueras, -especialmente en las cam­pañas electorales-, no es mentira que en la democracia y sus elecciones la voz del pueblo es la voz de Dios.

Obras son amores y no buenos ser­mones. Si duro es contradecir a Torque­mada y sus hogueras, más peligroso es no cumplir la palabra empeñada.