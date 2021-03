Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Asumir una familia es asumirla co­mo muchos hombres en nuestra sociedad actual hacen. Toma la decisión de casarse con una mujer que tiene hijos, asumen a la mujer y a los hijos. Hay que ver cuán agradecidos están esos hijos de ese papá. “Ese es mi papá” y como di­ce el pueblo dominicano: “Papá no es el que tiene un hijo, sino el que cría”. No queremos hacer alu­sión lamentable a los papás que tienen hijos y los dejan, los sueltan y siempre decimos: “Pobre mu­jer, los sueltan y no los asumen”.

San José asumió al Hijo de Dios y por eso él es el padre adoptivo de Nuestro Señor Jesucristo. Jo­sé es el Padre del Rey del Mundo. José es el Padre del Centro de la Creación y no era su hijo carnal. Era su hijo adoptivo: “¿Y no es este el hijo del car­pintero?”. Jesús es el Hijo del Carpintero, es el Hijo de David. Por eso asumir la familia es poder decir: “Mi familia y yo somos una misma cosa”. José pue­de decir: “Mi familia de María, Jesús y yo somos una misma cosa”. Por eso permítame usar esta fra­se dominicana: Todo lo que se diga de Jesús se le pega a José y lo que él hizo fue cuidar una fami­lia. Hasta mañana,si Dios, usted y yo lo quere­mos.