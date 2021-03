Santanismo

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Esta palabra un servidor la usa mucho, la ha repetido. Pero vamos a unir estas realida­des a nivel mundial a esta realidad más do­minicana.

El papa Juan Pablo II nos hablaba de la “cultura de la muerte”. Benedicto XVI de la “cultura del relativismo” (que traducido en Dominicana es “ná e ná”, da lo mismo una cosa buena que mala) y el Papa Francisco un “nuevo colonialismo, un nuevo orden mun­dial”. Nosotros hemos de tener en cuenta es­tas realidades. Muchos de los temas que to­camos de ideologías, llámese como se llame, son un proyecto mundial para el colonialis­mo. Hay dominicanos que dicen que si noso­tros no aprobamos lo que nos piden esas po­tencias internacionales nosotros no vamos a poder vivir. Piensan en la parte económica. Eso fue lo que hizo Santana. El nuevo orden mundial, las nuevas culturas. Si nosotros los dominicanos nos metemos en eso, no sólo re­nunciamos a los valores, sino que somos san­tanistas.