De Educación y Mujer (El mayor homenaje)

El mayor homenaje que puede rendir un gobierno a la mujer de su país es ayudarla a educar/formar a sus hijos, protegiendo su salud en las adversas condiciones sa­nitarias y económicas que el Covid-19 ha impuesto al mundo.

El otro gran reconocimiento sería que, cumplien­do sus promesas (que es la mejor manera de inspirar confianza y ganar el respeto de los ciudadanos) apro­bara, junto a los legisladores de su partido y sus aliados tácticos o estratégicos, la aplicación de las tres causales para la interrupción del embarazo, como forma de evitar que sigan muriendo mujeres porque a su pobreza mate­rial se ha sumado el oscurantismo y la misoginia medie­val de quienes de tanto -supuestamente- defender la vi­da han decidido que se deje morir a las mujeres.

Es pensando en tantas madres solteras y/o jefas de hogares que uno saluda que el Ministerio de Educación haya presentado ya el protocolo a aplicarse en el inicio de la educación presencial que tendrá que ser “gradual, flexible, controlado y voluntario”, con el consentimiento de padres y tutores, y además supervisado por las autori­dades del Ministerio de Salud, que para eso están.

El asunto es sencillo: al ritmo que vaya el Covid-19 irán las clases presenciales en cada municipio del país. A menor positividad en las pruebas, y a menor número de casos por municipio, mayor será la apertura del modelo presencial y si en algún momento hay que poner “river­sa”, que se ponga. Una buena nueva entre tantas malas noticias es confirmar que se ha aprovechado el trágico momentum que la pandemia ha impuesto, para redo­blar esfuerzos por mejorar las condiciones de los plante­les, aumentar el acceso a la educación virtual equipando a docentes y estudiantes, y comenzar a disminuir la bre­cha digital que era/es una vergüenza.

Imagina uno que fue “a quien corresponda” y para los fines de lugar, que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, citó los versos de León Felipe que explican me­jor que todos los manuales de infectología, pedagogía y ciencias políticas, lo que más de un sector debería entender, si no es que ya la muerte -y el desconsuelo que ha traído la pandemia- no se lo han enseñado, ay, “que no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo”. Al fin, lo mejor de noso­tros son los otros. Hagan memoria.