Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

asadm06@gmail.com

No a las nostalgias que bloquean la creatividad y nos hacen personas rígidas, llenas de ideologías.

Las nostalgias nos hacen anclarnos en el pasado, en unos deseos que no tienen fundamento. Las nostalgias nos quitan creatividad, traen tristezas y las tristezas nos quitan alegrías. Lo positivo es la alegría, la alegría es creativa. La alegría siempre dice: no podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos lamentando llorando el pasado en la nostalgia. Vamos a dar el paso a la creatividad. Por eso, celebremos cuando somos creativos y somos capaces de decir: “Esto pasó. ¿Qué podemos hacer para que no vuelva a pasar y sea de otra manera?”

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.