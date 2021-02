¡Cuidado con esos precios!

Tomás Aquino Méndez

Es cierto que la apertura de los mercados externos, la escasez y aumento de materias primas a nivel mundial, inciden en todas las naciones para hacer que, en ocasiones, sea inevitable un alza en los precios. Pero, es verdad que esas mismas razones obligan al gobierno a buscar fórmulas para tener control de los precios y garantizar que artículos básicos se mantengan al alcance de la mayoría de ciudadanos.

El libre mercado ha hecho que entidades como la otrora Dirección de Control de Precios sea cosa del pasado. Ya no vemos a esos “inspectores” recorrer barrios, municipios, plazas, colmados y tiendas, revisando productos y multando a quienes vendían artículos más allá del precio establecido. Claro, muchos de esos “inspectores” aprovechaban ese PODER para engordar sus bolsillos, extorsionando a dueños de negocios que evitaban las multas pagando por debajo de la mesa para poder mantener elevado los precios de algunos artículos.

Como ese control no se puede tener hoy, por la apertura de los mercados, los gobiernos, en cada país, tienen que buscar mecanismos para garantizar que la población no sea abusada. Aquí vivimos una realidad con la alteración de los precios en productos de alto consumo. Las amenazas “altisonantes” de funcionarios y “dirigentes” comerciales, no frenan la escalada alcista. Irse a una plantación de arroz a dar una declaración, no impide que hoy este cereal esté costando entre 35 y 45 pesos la libra. Tampoco impide el aumento de las carnes, la leche, el aceite, el plátano, las habichuelas. Y sumando a eso las constantes alzas de los combustibles, se está juntando suficiente LEÑA para encender el fogón de la inconformidad. Que no vayan como ministro al colmado, sino como simple ciudadano. Comprobarán la realidad. Cuidado con esas alzas que alejan la comida de la mesa del más humilde.