Expectativa de congreso

Orlando Gil

No hay Noveno Congreso que dure cien años ni PLD que lo resista. La experiencia pasada, y que ahora se tomó en cuenta, es que la instancia superior del partido no asume, o no se asume, con la debida autoridad.

Una autoridad que le asignan los estatutos.

La experiencia conocida es que los anteriores congresos quedaron a deber, y muchas situaciones que pudieron ser subsanadas, no fueron corregidas a tiempo. De esos polvos vienen estos lodos.

El librito es el mismo, y aunque de manera virtual, los alumnos, al ser más aplicados, esperan que los resultados sean diferentes.

No se ve, pero se narra un ánimo de feria, un entusiasmo desbordante, por lo menos en cuanto a las aspiraciones al comité Central.

Los 300 puestos en disputa despiertan interés, y por lo que se observa en promociones en las redes, de gente joven. No se sabe quiénes llegarán o se subirán a la mata, pero sí que le entrara agua fresca al coco, y al abrirlo, babita, y no masa dura.

También se quiso aumentar la cantidad de integrantes del comité Político, pero se dejó en 35, y la única forma de variar lo aprobado sería otro congreso u otro tipo de consulta. La apuesta del CP luce interesante, pues, aunque en los papeles el CC tiene mayores poderes, el comité Político es que lleva el día a día, la voz cantante, la sartén por el mango. Entre los titulares hay que reconocen por voluntad propia que su carnaval pasó y se excluyen del bailoteo: Felucho Jiménez, Reinaldo Pared y José Tomás Pérez. Ese temperamento podría haber contagiado a Euclides Gutiérrez Félix y a Lidio Cadet, pero desde ya se habla de mantenerlos. Y con argumento soso, de amanuense: reconocimiento de sus grandes méritos en el partido. De Gutiérrez se dice que bajó del Sinaí con Moisés y de Cadet que fue idea suya lo del becerro de oro.

Las estrategias a veces se pierden en el camino de mano de la compasión. El Evangelio es claro: vino y toneles nuevos.

No tiene sentido vino joven en toneles viejos.