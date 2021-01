No es un impuesto

GERMÁN MARTÍNEZ

Mal pudiera pensar o querer Eligio Jáquez gravar con un impuesto, algo que solamente puede hacer el Senado de la República, las remesas de los dominicanos en Nueva York.

Si alguien conoce cómo y con cuántos sacrificios se ganan los compatriotas esos dólares es el cónsul Jáquez, pero los sacaron de contexto, la política y la mala fe de algunos de allá con eco aquí, lo hizo. Es un chele que donarían las remesadoras por cada cien dólares para obras en nuestro país, para viviendas por ejemplo para familiares de los dominicanos ausentes o de ellos mismos a su regreso. No es impuesto, Eligio Jáquez es un hombre de Estado, un político de larga data, un ser pensante que sabe que eso no es posible y que el presidente Luis Abinader no haría nunca. Pero si pueden los dominicanos hacer lo que hacen los mejicanos, o los dominicanos dueños de supermercados, o los de Haina en Nueva York. Obras como casas para personas pobres que ellos entregan cada diciembre. Repito fue otra travesura más, para no decir otra cosa, de los politiqueros de aquí y de allá, que han recibido un freno a sus desmedidas apetencias allende nuestras fronteras, principalmente en la ciudad de Nueva York cuyo consulado algunos entienden que es un botín y no el idóneo instrumento que debe estar al servicio de los dominicanos en pos de su beneficio y de la defensa de sus derechos como lo entiende el cónsul Eligio Jáquez.