Mensaje universal

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

En la cultura dominicana, el 6 de enero es el Día de los Reyes Magos. Es un día asociado a una tradición de regalos en la familia que a los niños le dejan regalos los Reyes Magos.

Esa es nuestra cultura, los Reyes Magos, pero en su profundida, los Reyes Magos traen el mensaje de universalidad, porque los que fueron a ver a Jesús de tierras extrañas, eran de diferentes países, no eran judíos, eran de otra nacionalidad de la judía. Jesucristo desde el principio se abrió, se presentó como “el universal”. Judíos y paganos en sus diferentes pueblos venían de todo el Oriente. Eso se mantiene en la vida de la Iglesia y hay que decir también que ese es el mensaje de la Iglesia, es universal y cuando el Papa Francisco habla de “Fratelli Tutti, hermanos todos” no está diciendo nada nuevo que ya no enseñara Jesucristo. Él fue quien nos dejó la idea de que todo ser humano es mi hermano. La apertura del Papa a la universalidad es un mensaje que forma parte de “católico” que significa universal. Claro, la gente lo liga al grupo de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica es “Universal”.

El día de Reyes Magos nos habla de regalos, pero nos habla de la universalidad de los seres humanos.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.