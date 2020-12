Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

En este tiempo de pandemia necesariamente hemos tenido que ser proactivos y creativos, ante unas situaciones para las que no estábamos preparados ni las esperábamos ni las pensamos.

Hemos tenido que buscar soluciones a los problemas; hemos tenido que ser proactivos y hemos tenido que ser creativos.

Al final de año los empresarios pasan una revisión, un balance fiscal y buscan ver en qué fallaron y en qué no fallaron y tratan de ser proactivos y creativos. No se van a quedar en los lamentos de los fallos que han tenido. Todos necesitamos revisar nuestras vidas, pasar un balance, pero con una actitud proactiva: ¿qué me fue mal, qué nos fue mal, en la familia?

Vamos a ser proactivos y vamos a ser creativos. Ya lo estamos siendo al tomar estas dos actitudes de la vida como dos actitudes necesarias siempre, pero más necesarias ahora en tiempos de pandemia.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.