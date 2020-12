Mons. Ramón de la Rosa y Carpio

Debo decir continuamente que el día 25 de diciembre recuerdo que es una celebración de cumpleaños. Es el cumpleaños del niño Dios, es el cumpleaños de Jesucristo. Hace 2000 años, digamos así para redondear, que El nació.

Cuando nace un niño hay alegría. A mí me impresionan los pueblos de Europa nórdicos que dicen que no tienen alegría, no tienen niños.Navidad es fiesta de alegría porque es la fiesta de un cumpleaños de niño y los sitios donde nace un niño hay cumpleaños: los padres, las familias celebran el cumpleaños, celebran los bautismos, hay fiesta alrededor de niños y nosotros hacemos fiesta alrededor de un niño que es universal.

25 de diciembre, fiesta del cumpleaños de un niño: Jesús.

