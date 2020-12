Juan Guiliani Cury

Una reciente presentación de altos ejecut ivos de la Asociación Dominicana Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP) en época navideña y de pandemia, es propicio comentar para entender mejor la importancia de los fondos de pensiones (FP) de las empresas agrupadas en ADAFP. Desde que el mundo sufrió la pandemia del Covid- 19 la economía global ha sido fuertemente golpeada por los efectos devastadores de esta terrible enfermedad y de eso no ha escapado la economía dominicana cuyo Producto Interno Bruto se ha visto descender alrededor un 9%, para tener una idea aproximada. Aprovecho para ofrecer algunas cifras del impacto de estos fondos en la economía del país. A la fecha, el monto acumulado de los aportes de los trabajadores es de RD$638,000 millones y donde participan 4 millones de afiliados con una tasa de cotización de un 8,4%. Con estos fondos, las administradoras de fondos de pensiones han otorgado RD$7,306 millones en pensiones por Discapacidad, RD$9,756 millones por Sobrevivencia, RD$2,463 millones por herencia a familiares fallecidos y RD$22,700 millones a afiliados por ingresos tardío. Algo importante que percibimos en la presentación fue la participación de estos fondos de los trabajadores en proyectos que contribuyen al desarrollo del país en áreas como, energía renovable, turismo, sector inmobiliario, agroindustria, metalurgia, petróleo y minería, infraestructuras en peajes y carreteras, etc. O sea, que los FP permiten que la economía se nutra de inversiones no tradicionales que generen empleos y riquezas. Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) que agrupa a los 38 países considerados más ricos del planeta estimó que: “El Sistema Dominicano de Pensiones ha sido el más rentable de los países no miembros de la OECD, en términos reales.” Según OECD, el país alcanzó una rentabilidad real en el periodo 2009-2019 de 7.3% por encima del promedio simple de 3.5%. Posteriormente, comentaremos otros temas de interés y el reto de estos fondos en el bienestar de retiro de la gente y los desafíos a enfrentar.