Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Una nube ingente de testigos nos rodea: por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la ca­rrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa la fe: Jesús”. Hebreros 12: 1,2.

Esto no se trata de predicar con la Bi­blia debajo del brazo. El cristianismo no se trata de citas bíblicas para inspirar, re­tar, confrontar. Nada de eso, o no solo so­bre eso. La prédica no tiene sentido algu­no si no viene acompañada de acción. Si no fuiste verdaderamente cristiano antes, nadie tiene derecho a cuestionar ese pasado. Pero si dices ser verdadero cristiano ahora, debes saber que “una nube ingen­te de testigos” no solo te escucha o te lee, te observa, nos observa.Como dice Pablo, corramos la carrera que nos toca vivir (no hablar) enfocados en Jesús. No pisotees -no pisoteemos- el mensaje.