DR CAFTA y el arroz dominicano

Juan Guiliani Cury

II de III

Es difícil sostener la premi­sa de que las autoridades de comercio de Estados Unidos, léase la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (cono­cida como USTR en inglés) se aboquen a una revisión o rectificación de las nego­ciaciones llevadas a cabo por la República Domini­cana y cinco países centro­americanos del Tratado de Libre Comercio conocido como (DR-CAFTA). La par­te sensible en estas nego­ciaciones fueron las líneas agrícolas como el arroz, una gramínea de alto con­sumo en la dieta de los do­minicanos. Según datos de asociaciones arroceras, la producción nacional anual se estima en 14 millones de quintales que satisfa­ce en gran medida la de­manda nacional de con­sumo. Miles de personas directa e indirectamente viven de la producción, in­termediación y comerciali­zación del arroz. Informes del sector sostienen que el grano mueve alrededor de $32 mil millones de pe­sos anuales. Las negocia­ciones que culminaron en un Tratado de Libre Co­mercio entre Estados Uni­dos, República Domini­cana y Centroamérica, el arroz tendría un desmon­te arancelario de 20 años. En los tratados comercia­les siempre hay ganadores y otros que pueden que­dar temporalmente en re­lativa desventaja. El DR CAFTA es un tratado mul­tilateral, o sea, que los paí­ses participantes gozan de tratamientos equivalentes. Renegociar uno, dos o tres renglones que solicite un país determinado anima a otros socios hacia una ca­dena de solicitudes que dudamos – pero no impo­sible - que Estados Unidos, acepte una revisión o rene­gociación de rubros agrí­colas de este convenio en el plano bilateral. Una ne­gociación es lo que usted obtiene, no lo que usted quiere. Para los negocia­dores del USTR no existe la llamada, “soberanía ali­mentaria,” pero sí el trade ($) off del negocio. Existe el temor de que las empre­sas y los pequeños parcele­ros de la Reforma Agraria arruinarían sus negocios. ¿Quizás una opción a lar­go plazo podría ser una asociatividad del capital local + los parceleros con comercializadores extran­jeros que re-potencialicen el sector arrocero en una toma y dame de ganar-ga­nar?