Honor y regocijo

Ruddy L. González

Comparto la siguiente carta, que se explica por si sola:

“Miguel Franjul

Periodista

Apreciado amigo:

Con regocijo recibo la noticia de tu elección como Premio Nacional de Periodismo 2020, un merecido re­conocimiento a una fructífera labor ininterrumpida en el mundo de las informaciones.

Tu ejemplo de seriedad, honradez, sobriedad y objetividad en el ejercicio de esta noble profesión que nos honra haber abrazado, sirven para que cada día el periodismo se fortalezca en República Dominicana.

La tenacidad en lograr peldaños no imaginados en un mundo de tantos retos que enfrentan los perio­distas y el periodismo de hoy, sirven de norte para lo­grar que el ejercicio de la información y la exposición de la verdad no sufra fisuras. Y eso es lo que has logra­do a lo largo de estos años al servir, desde las páginas del Listín Diario, que tan dignamente diriges, con tus certeros enfoques sobre los cambios que la industria de la información va teniendo día a día, incluso con el gran reto actual, la pandemia del Covid-19.

Las políticas en favor del desarrollo, las adver­tencias, los consejos para un mejor ejercicio de jus­ticia y equidad, que desde tus editoriales, la porta­da y por todas las páginas del Listín Diario reciben los lectores sirven de afianzamiento a las luchas cotidianas que por las libertades, el fortalecimiento de la democracia y una mejor convivencia, libran cada día los buenos y mejores dominicanos.

El país se honra con el reconocimiento en ese merecido galardón de Premio Nacional de Perio­dismo 2020.

Enhorabuena, querido amigo y hermano de siempre.

Abrazos.