DR-CAFTA y el arroz dominicano

Juan Guiliani Cury

República Dominicana es un signatario de los Acuer­dos de Doha, del 2001. Pre­vio a esta importante ron­da comercial global, el país ajustó su umbral arancela­rio en las decisiones adop­tadas en el marco de la entrada en vigor de la Or­ganización Mundial de Co­mercio (OMC) que es una continuación del Acuer­do sobre Comercio y Aran­celes (GATT) Resulta, que, en esa ocasión, y después de la adhesión en el 1995 del nuevo esquema aran­celario, el país tuvo que negociar la protección de 8 productos básicos agro­pecuarios que se le bau­tizó como, “Rectificación Técnica.” Estos produc­tos son, leche, maíz, azú­car, arroz, ajo, pollo, ce­bolla y habichuelas. Estos renglones están ampara­dos legalmente por el De­creto 505-99 del 24 de no­viembre de 1999 que crea el organismo de adminis­tración de estos contingen­tes arancelarios, creándose una Comisión para las Im­portaciones Arancelarias. Dicho Decreto fue modifi­cado por el Decreto 569-12 del 11 de septiembre del 2012 que modificó los artí­culos 3 y 6 y derogó el 7,8 y 9 del Decreto 505-99 con el propósito de mejorar la ins­trumentalización y admi­nistración de los aludidos contingentes. El caso del arroz es parte de los rubros negociados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Cen­troamérica (DR CAFTA, por sus siglas en inglés) consti­tuye la pieza de preocupa­ción del sector arrocero do­minicano, cuyo desmonte arancelario de 20 años se cumple en el 2025. Quizás, las autoridades competen­tes para proteger la sensibi­lidad de esta gramínea pue­dan continuar la protección arancelaria en el marco multilateral de la “Rectifi­cación Técnica” en la OMC, una vez el desmonte del DR CAFTA haya desaparecido. La maniobra negociadora no es fácil, pero podría -tal vez- ser posible con un tra­de off negociado, ya que la Ronda Doha, no ha conclui­do las negociaciones agrí­colas, un tema que va para largo en el contexto multi­lateralita, y que a Estados Unidos tampoco le interesa solucionar por ahora.