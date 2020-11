Desafiliación partidaria

Tomás Aquino Méndez

Qué pasará con los partidos, si la mayoría de sus militantes deside renunciar a su membresia? La pregunta me tomó de sorpresa. Reaccione con un: “bueno, eso no va a pasar, porque de los partidos sale la mayoría de funcionarios y servidores públicos”. Pero, mi interlocutor me riposto, “eso era antes”. Y es que ahora los “NO” políticos tienen más posibilidades de acceder a una posición”. Quien así me habló, concluyó diciendo que, su militancia, de mas de 25 años llegaba a su fin. Entonces cai en cuenta de porqué, un político de tantos años y que busca ser miembro de la Cámara de Cuentas o Defensor del Pueblo habla en esos terminos. Es que a los políticos se le están cerrando muchas puertas. No importa si es honesto, si trabajó duro en la campaña, si nunca ha tenido problemas judiciales ni con el fisco. No, lo que vale es no ser de un partido político, si quiere llegar a la junta central, al ministerio público, a la cámara de cuentas, defensor del pueblo e incluso a algún ministerio del Estado. Parece que ser político militante es sinónimo de deshonesto, corrupto, irresponsable, incumplidor. Se ha vendido la idea de que no se puede creer en los políticos. Pero quienes eso profesan, cuando gana un partido, gracias al esfuerzo de los “despreciables” políticos, pasan a ocupar importantes posiciones donde ganan altos salarios. Creo que para ocupar una posición pública lo que debe primar es la capacidad, la honestidad, el respeto de la sociedad y eso se obtiene dentro o fuera de un partido político. Si ser político militante, te resta méritos para ocupar una posición pública, qué sentiso tiene pertenecer a un partido?