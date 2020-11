Todos nos equivocamos

J.C. malone

jcmalone01@aol.com

Creía que el presidente Donald Trump ganaría las elecciones con un estrecho margen, y fue estrechísimo, pero ganó Joe Biden. Me equivoqué.

Se equivocaron las encuestas manipuladas. Biden no ganó por 10 puntos, sino por 2.6. Se equivocaron quienes dijeron que Trump era impopular, en el 2016 sacó 62 millones de votos, ahora obtuvo 70, aumentó ocho millones en cuatro años, no es impopular.

Se equivocaron quienes promovieron el racismo de Trump esperando que las minorías étnicas votaran contra él. Trump fue el republicano más votado por negros y latinos en los últimos 60 años.

Trump perdió, se equivocó.

Se equivocaron quienes pensaban que el perdedor desaparecería del universo, todos seguirán viviendo juntos, no “reburujados”, en una nación radicalmente dividida. Se equivocó Biden, no ganó por amplio margen, presidirá una nación radicalmente dividida, cita pasajes bíblicos, intentando reconciliar y reunificar. Ojalá no se equivoque ahora.