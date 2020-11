La pugna entre el bien y el mal

Pablo Clase Hijo

@listindiario.com

“De no ser por la ley, yo no hubiera sabi­do lo que es el pecado -escribe el após­tol Pablo en su ‘Epístola a los Roma­nos’-. Jamás habría sabido qué es robar, si la ley (divina y humana) no hubiera dicho: ‘No robarás”. La ley de Dios, que es santa, justa y buena, le descubrió y reprobó la maldad en su interior. Cuando llegó a su conciencia, por la convicción del Espíritu Santo, halló una resis­tencia superior a su propia voluntad, una fuerza gravitante y fatal, que lo aprisionaba. Era la ley del pecado.

Pero a la vez Pablo sentía que había que­dado en su ser aquella pequeña porción del soplo divino que está dentro de cada alma, y esa parte anhela con vehemencia volver a la fuente de donde salió: Dios, su Creador. Todo cuanto nos eleva por encima de nosotros mis­mos, de nuestros intereses personales, y nos lleva, llenos de fe, hacia toda obra buena, lo hemos de agradecer a esa parte divina que to­dos llevamos dentro.

De modo que, deseando cumplir la ley de Dios, el Apóstol encontró que, contra su razón y su conciencia, se oponía el pecado. Porque, se­gún el hombre interior, se deleitaba en la ley de Dios; pero veía otra fuerza en sus miembros, que se rebelaba contra la tendencia de la mente y le llevaba cautivo, esto es, la ley del pecado. “¡Mi­serable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?”, pregunta asombrado, y en seguida responde: “La gracia de Dios por medio de nues­tro Señor Jesucristo”. (Ver: Romanos 7:15-25).