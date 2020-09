Validez de la tarifa para el visado de no inmigrante

En la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo entendemos que muchos solicitantes han pagado la tarifa para tramitar su solicitud de visa y siguen en espera para agendar su cita. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo aún permanece cerrada para los servicios rutinarios de visas de inmigrante y no inmigrante. Para establecer nuestra fecha de apertura seguimos tanto las regulaciones locales del país como las recomendaciones de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y directamente del Departamento de Estado. Estamos trabajando diligentemente para restaurar todas las operaciones rutinarias de visas tan rápido y seguro como sea posible, pero no podemos proporcionar una fecha específica.

Mientras tanto, tenga la confianza de que la Embajada de los Estados Unidos extenderá la validez de su pago (conocido como la tarifa MRV) hasta el 31 de diciembre del 2021. Esto permitirá que todos los solicitantes que no hayan podido programar una cita para su visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares rutinarias puedan agendar una nueva cita con la tarifa previamente pagada.

Si usted tiene un asunto urgente y necesita viajar de inmediato, por favor siga las indicaciones dadas en https://www.ustraveldocs.com/do/do-niv-expeditedappointment.asp para solicitar una cita de emergencia.

La Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y el Centro de Atención de Visas (VAC) sólo están procesando las solicitudes de renovación de visa de no inmigrante que no requieren entrevista. Para determinar su elegibilidad para una exención de entrevista de visa de no inmigrante y programar una cita, por favor consulte: https://www.ustraveldocs.com/do/do-niv-visarenew.asp

Por favor, sigan visitando nuestro sitio web do.usembassy.gov/es, ya que nuestra capacidad de ofrecer servicios sigue desarrollándose.