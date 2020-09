¿Para que los partidos?

Tomás Aquino Méndez

¿Si no son confiables los militantes o simpatizantes de un partido, para ocupar un puesto en la junta central. Dirigir una comisión que se encargue de liquidar las empresas del Estado. Ocupar un ministerio donde se manejen recursos, qué hace un ciudadano inscrito en un partido político? Llama la atención la insistencia de dirigentes políticos del Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo sobre la IMPARCIALIDAD de quienes aspiren a dirigir la Junta Central Electoral. Si tan malos son los partidos y quienes los dirigen, tal vez deberían desaparecer. El Estado no debería sustentarlo entregándole millones de pesos cada mes ¿Donde dice la Constitución, que un ciudadano, por militar en un partido no puede aspirar a dirigir la JCE? Entiendo la posición de quienes se identifican como SOCIEDAD CIVIL. Aunque es un grupo pequeño y se eligen y reeligen entre ellos, tienen BUENAS INTENCIONES, muchas veces buscan intereses colectivos, aunque al final algunos de ellos obtienen beneficios particulares. Los políticos luchan por el poder y al llegar, muchos de la sociedad civil, que pide independencia, van al gobierno ganado por los políticos. Creo en la independencia de los poderes. Y, si el ejecutivo y su partido creen en eso, deben dejar que el congreso, otro poder del Estado, escoja libremente a los miembros de la junta. No entiendo porque los que dicen querer independencia de poderes, quieren inducir a los senadores a obedecer el mandado del ejecutivo de escoger en una dirección. Si un militante de un partido tiene restricciones para ocupar posiciones en el Estado, no vale la pena ese sacrificio.