Relaciones EEUU-China (XIV)

Juan Guiliani Cury

De acuerdo con el ex vocero (speaker of the house) de la Cá­mara de Repre­sentantes de Estados Unidos, Newt Gingrich, su país está in­volucrado en una carrera com­petitiva nunca vista en la his­toria con su rival la República Popular China (RPCH).

Gingrich opina que “Esta­dos Unidos es una democracia con libertad económica, mien­tras China es gobernada por un sistema totalitario y centralis­ta”, revela en su libro Trump vs. China, el exlíder republicano.

De acuerdo con el analista centroamericano, Roberto J. Arguello, en un trabajo sobre las relaciones de China con Estados Unidos argumenta: “El presidente Trump duran­te su campaña presidencial de 2016 denunció las políticas de China de subsidiar sus expor­taciones hacia Estados Uni­dos, lo cual crea un enorme desbalance comercial entre los dos países y ha sido la cau­sa principal de despido masi­vos en la fuerza laboral indus­trial estadounidense.”

Arguello sostiene que Trump impuso gravámenes del 25% a importaciones de la China por $250,000 millo­nes de dólares bajo la consig­na electoral de “América Pri­mero.”

Arguello, editor de la re­vista Centroamericana Vida y Éxito, cita un trabajo del 17 de mayo de The New York Ti­mes, que alega que Francia está reconsiderando revisar su dependencia de cadena de suministros globales construi­da durante las últimas déca­das bajo la teoría de bajos cos­tos y entrega rápida.

En un escrito publicado en este periódico el 10 de agosto 2020 calzado con la firma de Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Partido Comunis­ta de China, sustenta que: “los pueblos de China y EEUU están unidos por contactos amistosos de larga data y lucharon hom­bro con hombro en la guerra Antifascista Mundial.”

No obstante, a las críticas, el influyente asesor económi­co de la Casa Blanca, Larry Kudlow, está satisfecho con el desempeño del comercio bi­lateral. Dijo que China sigue comprando bienes norteame­ricanos y de su firme compro­miso de adquirir $77 billones más en 2020 y alcanzar $200 billones en los dos últimos años.

Kudlow pronostica un co­mercio próspero y reciproco entre ambas economías.