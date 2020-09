MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Actualicemos el salmo 26 que trae esta frase que es para todos los tiempos desde mucho antes de Jesucristo: “No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intri­ga: aguarda un momento y ya no está.”

Esta frase sobre todo tiene mucho valor pa­ra los que emplean la intriga en política. Pare­cen triunfadores para los que traen frente a la intriga en familia. Son triunfadores, pero ya no están.

Los hijos y los nietos no se sienten orgullo­sos de sus progenitores que han empleado la intriga para hacer lo malo: es que muchas ve­ces hay gente que se siente molesta y con rabia. No te exasperes que ese hombre que triunfa, no es triunfo, es un perdedor. Hay que conven­cerse de eso, pero hay que reprimir la ira para no caer uno mismo en desórdenes.

Fíjate que ya no está. Cohíbe la ira, no te des­esperes ante la intriga que no es un triunfador.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.