MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Hoy tenemos una fiesta univer­sal: Mónica. Esta fiesta viene del siglo cuarto.

Mónica es el modelo de la madre que tiene a un hijo des­carriado: Agustín, una mente brillante, un filó­sofo de la época, una persona que era valorada por todo lo que tenía y sus conocimientos, pe­ro permítame que use la palabra como dicen los dominicanos: un tíguere. No fue criado así, mas no encontraba en los grupos de su época una respuesta a todas sus inquietudes y la ma­dre no lo abandonó. Es el ejemplo que quiero recordar: la madre siempre tiene al hijo. Mó­nica siguió a Agustín hasta Italia para acom­pañarlo hasta que su hijo, que hizo todos los desórdenes de la vida, cambió: se convirtió al catolicismo. En medio de todas las sectas que había en su época, descubrió la verdad y hoy Agustín brilla en la estrella de la humanidad como un modelo de pensador, de filósofo, de teólogo.

La madre sigue pariendo a los hijos durante toda su vida. Mónica lo hizo con Agustín.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo quere­mos.