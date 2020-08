Hacerlo bien...el compromiso

Tomás Aquino Méndez

“Si algunos de ustedes se creen sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio”. Ese claro mensaje bíblico, que encontramos en corintios 3:16 debe ser BIEN asimilado por los funcionarios que desde hace una semana detentan el poder. Hoy son vistos como “dioses”, porque llegan al barrio o a su comunidad resolviéndolo todo. Con muchos recursos puestos en sus manos por el Estado.

Recursos que aportamos con el pago de impuestos. Que entiendan que eso, como la vida misma es pasajero. Hacerlo bien es el compromiso. El “nuevo” gobierno ya tiene una semana. Envejece. Por si se han olvidado, por los aplausos y los vítores que hoy escuchan, debemos recordarles que en la vida “todo pasa”. Hasta ahora las cosas parecen marchar perfectas. Queremos que cada acción, cada decisión, cada designación cumpla el objetivo fundamental: TRABAJAR en beneficio de todos los dominicanos. Si las autoridades ganan en cada decisión, ganamos todos. Al final, no es como se inicia, es como se termina. El tiempo es indetenible. Si quienes dirigen hoy el estado quieren que su marca quede positivamente plasmada en la sociedad dominicana, deben seguir siendo humildes, no desdeñar sus amigos, su barrio, sus orígenes. Que no los engrandezca la posición que ocupan, porque eso terminará. El presidente, Luís Abinader, con su actitud sencilla y cercana a la gente, está siendo guía de lo aquí expresado. Sus funcionarios deben seguir sus pasos. Todo lo que comienza tiene un fin. Quienes hoy ocupan altas posiciones también concluirán en 4, 8 o 20 años, pero no serán eternos. El compromiso es hacerlo bien, por ellos y por todos. Así demostraran que son verdaderamente SABIOS.