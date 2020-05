Valores del ciudadano

RICKY NOBOA

La inversión en la formación de los ciudadanos no ha cambia­do de décadas en décadas.

En la sociedad, el estereotipo del ciudadano probo ha abandona­do los valores que debe exhibir como perfil del crecimiento ético y moral.

Nuestra educación sigue siendo un lujo y hasta una competencia tarifaria para obte­ner un título cargado de vanidad por su pro­cedencia y no por su contenido cívico en va­lores.

Practicar el valor del “discernimiento” es completar simbólicamente un pensum; “la honestidad” no se exhibe con el ejemplo en el accionar; “la responsabilidad” se hace presa del parasitismo; “el compromiso” no se sus­tenta en la palabra empeñada; “la generosi­dad” es aliada del egoísmo en su desprendi­miento; “la tolerancia” no subsiste frente a la prepotencia, y “la justicia” en el peor momen­to, mal retribuida en su lucha por la equidad social.

Nos preguntamos, ¿dónde fue a parar la inversión en los valores ciudadanos? Está en las manos de la impunidad que premia la abolición de los valores.

En lo adelante, la lucha y el compromiso de todos debe ser retomar el camino de los valo­res para una mejor sociedad