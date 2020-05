Apertura al cien por ciento

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

Si el gobierno abre las operaciones co­merciales en un 50 por ciento, con el ímpetu de la gente alcanzará el 75 por ciento y con la política el 100 por ciento. El constreñimiento no pudo cerrarlo todo, hubo de permitirse determinados renglones, y muchas medidas fueron relajadas, como el toque de queda. Casas de apuestas que antes eran públicas se hicieron clandestinas y cabañas conocidas acogieron parejas, pues al amor y al juego no hay fuerza que los impida.

En lo que el gobierno consultaba sectores, las calles se fueron llenando, y situaciones que se suponían desaparecidas, como los tapones, vol­vieron a sus buenas.

Con la gente no hay quien pueda dijo un filósofo del desorden. Y el capitalismo tiene su dinámica y el gobierno sabe que barco pa­rado no cobra flete. La nueva normalidad o codivianidad intentará mantener la circuns­tancia extraordinaria, pero difícilmente logre su cometido. El comercio, la gente y la polí­tica se ocuparán de hacer su propio juego, y después que esté operando, con la gente en la calle, la política se pondrá a mil, y difícil­mente pueda reprimirse de nuevo. La políti­ca buscó formas nuevas o alternas para llegar a la gente, pero la verdad que nunca se sin­tió cómoda, y los medios en uso tampoco rin­den los mismos beneficios. Las candidaturas de antes figuran en el mismo orden, aunque no con iguales porcentajes, como si la pande­mia no fuera viento que tumbe coco. El zo­om hace maravillas, pero nunca podrá susti­tuir un mitin al aire libre. La gente se siente como sentada en un aula y el candidato un profesor que improvisa la clase.

El procedimiento será bueno para un di­plomado, pero no para campaña electoral, en que el ánimo importa más que el discur­so. Conviene que la gente se suelte y se expre­se al ritmo de las consignas. Si se protestan las libertades del candidato oficial que hace del toque de queda y de la noche un territorio propio, ya se verá como la oposición en la ca­lle y de día buscará emparejar la carga.